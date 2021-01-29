蘇貞昌體驗智駕車。(曹婷婷攝)

蘇貞昌體驗智駕車。(曹婷婷攝)

實驗室提供測試環境是封閉式安全環境，從犯錯中不斷調校。(曹婷婷攝)

行政院長蘇貞昌今天視察台南市沙崙智慧綠能科學城整整2小時，其中，也在台灣智駕測試實驗室實際體驗智駕車，上路體驗約7分鐘，他看好台灣自駕車發展，也為研究人員的努力大表稱許與加油。

蘇貞昌在由台南市長黃偉哲、行政院祕書長李孟諺、立委王定宇等人陪同下，聽取實驗室副主任張龍耀解說自駕測試場域的特色。蘇貞昌乘坐自駕車時，沿途包括在隧道處稍微剎車，張龍耀表示，前者這是辨識系統發現地上有積水的反應。

他說，自駕車影像辨識是最基本要求，因此在測試設計上會有起霧、降雨、行人橫越道路等狀況，且要連續測試，營造狀況就如一般路面可能遇到的問題，當車子通過測試獲得驗證，才能開到一般路面，做進一步資料與模式的測試。

智駕實驗室目前已陸續完成12款車子測試，2月沙崙當地就會有自駕大巴士載人服務，實驗室也期待未來把這套系統推到東南亞等交通類似國家，創造更大的成效與收益。

張龍耀表示，台灣智駕車的發展，從新北淡海新市鎮、台北信義路公車、桃園新埔、新竹南寮高鐵、台中水湳到台南南科、沙崙都有創新實驗在進行。

(中時 )