李瑞鎮（右）與鄭有美車上分享夢境兼鬥嘴。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《尹STAY》最新一集，不同於第一天營業的慌張，第二天營業日每個人處理事情都相當游刃有餘，也因為客人只有5位，準備完早餐累倒的廚房組鄭有美、朴敘俊跟忙翻天的崔宇植趕緊把握時間補覺，員工們賺到午休機會，朴敘俊午覺睡醒後起來洗漱，很自然地在鏡頭前換衣服整理，胸肌被鏡頭全拍了進去，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

下午迎來一組韓劇迷的伊朗情侶，興奮向朴敘俊、鄭有美打招呼「你好『朴世路』、『安恩英老師』」，分別是2人最新韓劇作品《梨泰院Class》、《非常校護檔案》裡的角色名字，就連李瑞鎮在2007年演朝鮮王正祖的《李祘》都知道，在入住時認出李瑞鎮，興奮地稱讚他是「最帥的王」，讓他開心一整天，還忍不住跟其他人炫耀自己被稱讚。

傲嬌的李瑞鎮跟鄭有美互動也相當有趣，鄭有美與他分享手機拍的相片，並提議要幫李瑞鎮拍照，李瑞鎮頻喊拒絕，但還是擺出了姿勢跟表情，讓鄭有美成功拍了多張帥照，接著2人出發買菜，在車上不忘鬥嘴，笑說都夢到彼此，夢中也依舊吵不停，鄭有美夢到自己跟李瑞鎮說不要再說難聽的話了，讓李瑞鎮感慨原來自己在鄭有美夢中形象也是如此。

先前被李瑞鎮說不能轉正的實習生崔宇植漸入佳境，都能跟客人親近聊天，讓大家超滿意，雖然常忙到消失，讓尹汝貞找不到，直喊「要FIRE他」，但2人合作默契佳，互動也相當有趣，崔宇植非常敢跟尹汝貞開玩笑，看到尹汝貞要去換跟他一樣顏色的員工服便說「感覺我們是情侶裝」，讓尹汝貞無奈地說「別擔心，不會有人這樣覺得」。《尹STAY》每週六於愛奇藝國際站、friDay影音上線。

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