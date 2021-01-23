林口外送員遭撞　機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝）
林口外送員遭撞　機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝）
林口外送員遭撞　機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝）
林口外送員遭撞　機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝）

42歲陳姓女駕駛23日下午2時許，行經林口區中山路時轉彎時，疑未禮讓直行的21歲健行科大兼職外送員呂姓騎士，因而與騎士發生擦撞，騎士遭撞倒地後，機車突失控撞進一旁牛肉麵店家，嚇壞附近民眾，警消獲報後，將肢體擦傷、意識清楚的外送員送往林口長庚醫院救治，經檢測雙方酒測值為０，後續將進一步釐清事情經過。

摩托車騎士掉手機欲撿 後方機車追撞倒地不治
機車打滑擦撞鶯歌環河路分隔島 2人傷重不治

(中時 )

#外送員 #機車 #撞進 #牛肉麵店 #騎士