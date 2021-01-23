林口外送員遭撞 機車失控撞進一旁牛肉麵店 17:022021/01/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口外送員遭撞 機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口外送員遭撞 機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝） 林口外送員遭撞 機車失控撞進一旁牛肉麵店（戴上容翻攝） 42歲陳姓女駕駛23日下午2時許，行經林口區中山路時轉彎時，疑未禮讓直行的21歲健行科大兼職外送員呂姓騎士，因而與騎士發生擦撞，騎士遭撞倒地後，機車突失控撞進一旁牛肉麵店家，嚇壞附近民眾，警消獲報後，將肢體擦傷、意識清楚的外送員送往林口長庚醫院救治，經檢測雙方酒測值為０，後續將進一步釐清事情經過。 摩托車騎士掉手機欲撿 後方機車追撞倒地不治 機車打滑擦撞鶯歌環河路分隔島 2人傷重不治 (中時 ) #外送員 #機車 #撞進 #牛肉麵店 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禍從天降 小吃部玻璃熱漲冷縮突爆裂砸中轎車受損 11:412021/01/22 社會 送腳踏車遭拒春風被蘭嶼弟骨氣感動哭 04:102021/01/22 娛樂新聞 台東連4屆前議員蔡義勇 守靈返家自撞海巡哨所受困不治 07:162021/01/22 社會 迷你警大型重機開進校園 引小朋友尖叫聲 11:172021/01/23 寶島 高雄飯店尾牙接連取消 團圓宴未現退單潮 年菜外帶激增 17:112021/01/22 寶島 家長請全班手搖飲 遭導師暗槓送同事做公關氣炸 14:262021/01/22 社會 彰化美食外送員和醫護人員機車撞個正著 兩人輕傷送醫 17:252021/01/22 社會 GoShare® 「自由式」移動新勢力入港高雄 三種車款隨心選擇，暢享永續宜居城市新風貌 09:282021/01/22 機車情報-機車新聞 全聯衝刺外送 加碼優惠催買氣 04:102021/01/23 財經要聞 鮮美日常傳統市場與夜市創意美食 10:002021/01/22 生活 被飼主扔下3樓目睹同伴喪命 柴柴花1年走出陰霾露燦笑 15:552021/01/22 萌寵 社會熱門新聞 第一次到未來公婆家吃飯 陸女見餐桌2道菜狠斷3年情 - 社會 【蔡伯府驟逝】喜來登赴宴突倒下猝逝 檢方初判因病死亡 - 社會 【蔡伯府驟逝】父子5年相繼過世 家族因十信風暴家道中落 靠古董翻身 - 社會 陸女當保母2個月竟成了雇主老闆 離奇發展眾人吃驚：快報警 - 社會 陸正妹演講兩腿間突滑出不明棒狀物 30秒影片掀網瘋猜 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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