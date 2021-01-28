警方在陳男前女友家中搜出改造手槍一把、子彈８顆。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南警方頒發破案茶給有功員警。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一陳姓男子與黃姓前女友不合，經常發生爭執，他甚至預藏槍枝在女友家中，無人知曉相當危險，日前他與女友相約談判，一言不合還想出手打人，女方親友趕緊報案，警方介入後讓陳男心生膽怯，私下想取回槍枝，但沒想到線索已被警方掌握，搶先一步查獲，並將陳男逮捕，成功避免可能的悲劇發生。

佳里警方調查，25日時佳里派出所處理一件家暴案件，50多歲的陳男與黃姓前女友相約在黃女家談判，雙方越吵越兇，黃男情緒失控，拿起椅子就想砸人，黃女親友見狀上前阻擋並報案，警方到場後將眾人帶回製作筆錄。

陳男從警局離開後越想越不對，深怕自己在前女友家藏槍事跡敗露，但又不得其門而入，竟傳訊給前女友的兒子，表示自己把槍械藏在房間，要前女友兒子代為收好，嚇得他六神無主，趕緊告知身邊親人，由親人向警方通報。

佳里派出所所長陳建宏昨天獲報後立刻帶員前往搜查，果然發現一把改造手槍與8發子彈，再循線把陳男帶回警局偵訊，陳男對持有槍械坦承不諱，但對槍枝來源交代不清，甚至辯稱是路邊撿到，警方訊後依違反槍砲彈藥管制條例送辦，並將繼續追查槍枝來源。

(中時 )