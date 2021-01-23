美國總統拜登20日正式成為美國第46任總統，美國在臺協會(AIT)23日貼文稱美國巨星Lady Gaga總統就職典禮上演唱美國國歌，但因台灣仍有許多川粉盲目支持前總統川普，引起不少台灣川粉出征AIT臉書。網路名人宅神朱學恒笑著說，「外交部又要說他們都是共產匪黨跟機器人了嗎？」。

大家有看到Lady Gaga... 由美國在台協會 AIT 發佈於 2021年1月22日 星期五

美國總統川普於去年11月大選落敗，不少台灣川粉湧入美國在台協會(AIT）臉書洗版謾罵，外交部指控這些留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在利用美國國內選舉，製造台美間矛盾或國內混亂。未來將就此事與AIT保持密切溝通，確保上述情形不影響台美關係合作。

但北市議員王鴻薇同月10日透露，實際向北市警局索資，目前根本尚未接獲相關的檢舉、報案，或是啟動調查，外交部的說法根本就是在轉移蔡政府押錯寶的焦點。

值得注意的是，拜登1月20日就職美國總統，AIT也PO出 Lady Gaga在總統就職典禮上演唱美國國歌的報導資訊。不料卻依舊遭到台灣川粉出征臉書，不到6小時，就引來近五百則留言，有網友批評，「Lady Gaga自從她讚揚譚德塞，就知道他們都是一夥的」、「真的不知道該說什麼，或許利益大於真相，為美國民主自由默哀RIP」。

宅神23日亦在臉書PO文嘲笑：「辣台派又去瘋狂出征AIT跟Lady Gaga了，外交部又要說他們都是共產匪黨跟機器人了嗎？笑~」。

綠粉爆氣出征AIT 宅神：外交部會說這一句。(圖/翻攝自宅神臉書)

(中時新聞網)