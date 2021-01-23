部立桃園醫院爆發院內感染，多名醫護確診新冠肺炎，而指揮中心也下令「清空」醫院，人員只進不出，這讓許多人想起2003年SARS爆發時和平醫院封院的情景，當初封院造成的問題與後遺症，誰應該負最大責任，也成為近日政治攻防的焦點。不過，醫師蘇偉碩在臉書貼出一張當年的公文的舊照，而公文文末上署名的正是時任衛生署長涂醒哲。

蘇偉碩今(23日)在臉書上表示，因為衛福部桃園醫院新冠病毒群聚感染，封院與否引發爭議，醫界有人又拿和平封院來進行政治攻擊，但熟知內幕的人士早已口述歷史，指出當時有一連串的政治鬥爭和醫療官僚違反科學的顢頇決定，導致了悲劇的發生。

蘇偉碩指出，為了政治鬥爭的需要，和平封院的歷史被簡單化、片面化，使得將近20年後，事件造成的集體心理創傷依然拖住台灣社會前進的腳步，「我分享一張來自當事人臉書公開的出土公文，讓歷史資料緩緩訴說」，並感嘆，我們先讓看見公文的情緒盡情激盪，再回頭面對歷史、當前，與未來。

同時，蘇偉碩PO出一張公文的照片，並指出這份公文發布的時間，中華民國92年4月24日，就是和平醫院封院的時間。這份公文是由行政院衛生署發函給台北市衛生局，要求成立接管小組進駐和平醫院，並依院內感染SARS管理規定，全面管制人員出入，而文末官銜印的是時任衛生署長涂醒哲。

《和平封院誰下令？出土公文可為證？》 因為衛福部桃園醫院新冠病毒群聚感染，封院與否引發爭議，醫界有人又拿和平封院來進行政治攻擊。 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年1月22日 星期五

(中時新聞網)