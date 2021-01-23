國內新冠肺炎疫情加劇，不過疫苗取得遲無具體進展。國民黨智庫副董事長連勝文呼籲，當權者應該儘快向外國友邦請求緊急撥給台灣新冠疫苗，供第一線醫療人員使用，並指出台灣過去一面倒向川普，要如何向拜登政府開口會是問題，連勝文還質疑，光是嘴巴上說支持台灣醫護人員，卻不優先提供給他們具有保護力的疫苗，這豈不是典型的「嘴砲治國」？

連勝文今(23日)在臉書上表示，台灣第一線的醫護人員，所面臨的龐大壓力以及風險，真的不是一般人能夠想像，面對新冠病毒，更是非常艱辛，他呼籲當權者儘速向外國友邦，特別是美國，請求緊急撥給台灣五萬支、或至少兩三萬支的Pfizer或Moderna的新冠疫苗，給台灣第一線醫護人員使用，一人兩劑則至少可以提供給一兩萬名台灣醫護人員必要的防護。

對於台灣過去曾一面倒支持美國總統川普，現在要怎向拜登政府開口？連勝文指出，「誠心悔過是必要的！」或許應該由蔡總統直接向美方表示，「老闆，我真的錯了，請原諒我」，並指拜登都讓台灣參加就職典禮，只要謙卑表態，或多或少可能也會願意幫忙台灣一些吧。

連勝文認為，台灣也可嘗試跟Pfizer新冠疫苗的亞洲總代理調貨，而且Pfizer的新冠疫苗，都是在「歐美生產」，與「大陸無關」，只是必須透過這個總代理來協調，這點可能就是當權者所不願面對的政治問題。

連勝文直言人命關天，光是嘴巴上說支持台灣醫護人員，卻不優先提供給他們具有保護力的疫苗，這豈不是典型的「嘴砲治國」？所以即便許多台獨基本教義者及覺青，若聽到台灣需要透過大陸亞洲總代理取得歐美製的「高級疫苗」，可能會氣到撞牆，那你就提供這些人冰敷袋好了，該做的事要如何一直逃避？

最後，連勝文也說，每次看到醫護人員只戴著口罩、穿著防護衣對抗致命的病毒，「好像是用冷兵器去對抗可以隱形的敵人」，不希望再看到第一線的醫護人員，因為堅守崗位，而一個一個病倒，甚至犧牲自己！拜託民進黨大官們行行好，趕快想辦法弄些疫苗來，給仍在第一線艱苦奮戰的醫護人員吧。

(中時新聞網)