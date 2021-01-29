德國科學家建議牛津大學疫苗僅適用於65歲以下民眾，英國首相強生與英格蘭公共衛生署（PHE）今天出面稱，牛津大學疫苗能產生很高的防護力，尤其對重症更有效。

英國廣播公司（BBC）報導，德國獨立疫苗委員會指出，牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，應該只適用65歲以下民眾，因為數據無法充分顯示疫苗對高齡者有效。歐盟藥品管理會（European Medicines Agency）今天將決定牛津大學疫苗是否能在歐洲使用。

大規模疫苗施打計畫在英國已實施數週，英國在2020年12月領先全球，率先批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，年底也批准牛津大學疫苗，並於今年1月初通過美國莫德納（Moderna）疫苗，一個多月內通過3款。

英國當局不斷呼籲民眾收到通知後前往施打，養老院為第一優先，接著是80歲以上民眾，之後逐步往低年齡層。政府指疫苗非常安全，能提供高防護力。

然而，德國疫苗委員會建議德政府，目前沒有足夠數據顯示疫苗對65歲以上族群產生效力，建議牛津大學疫苗應該僅提供18至64歲民眾施打。

英國當局出面反駁，英格蘭公共衛生署的拉姆齊（Mary Ramsay）表示，輝瑞大藥廠和阿斯特捷利康公司的疫苗都很安全，能對病毒產生高防護力，尤其是對重症。

她表示：「雖然阿斯特捷利康公司的高齡者案例很少，無法觀察對這個年齡族群提供多少保護，但免疫反應數據足以讓人確信（疫苗有效）。」

阿斯特捷利康公司也表示，臨床試驗數據已充分支持對65歲以上民眾有效力。

強生（Boris Johnson）在蘇格蘭則說，不會理會德國的建議。英國監管機構已充分表明阿斯特捷利康公司疫苗非常有效，打第一劑後就能提供高防護力，打完2劑效果更佳。

(中央社)