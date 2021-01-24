「Ｗecare高雄」23日再度復出，懸掛巨幅挺捷廣告看板。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，罷免案在鳳山，卻到苓雅區、新興區立看板，「有沒有尊重鳳山人啊」，並指出，決戰點是「刪Q」。

Ｗecare高雄號召民眾「2月6號日留下黃捷」，拒讓惡意政治報復行動成功，以刊掛實體看板方式聲援黃捷，並呼籲鳳山市民2月6日務必站出來投下不同意票。

對此，鄭照新在臉書直呼，「說個笑話，操弄仇恨報復的元老級團體、罷免團體，遇到其他公民團體複製他們時，今天出動說要終止報復？!」

「Ｗecare高雄」23日合體挺黃捷。（圖／摘自Ｗecare高雄臉書）

由Ｗecare高雄發起的罷免叫光復，別人發起罷免，卻變成「報復」，鄭照新也酸Ｗecare馬上有錢立看板，很厲害，「大總統開中常會後馬上就出動，真的是執政黨側翼耶」，反觀清捷隊連看板的錢都沒有，才是小蝦米吧，並曝光決戰點是罷免基進黨立委陳柏惟。

不過對於懸掛挺捷看板，工務局昨回應，該案22日才申請，將針對申請文件審查，並對文件不齊部分通知補正，待補正完成後才會召開「廣告審議會」進行審議，Ｗecare高雄等於提前懸掛看板。

(中時新聞網)