據《華爾街日報》引述知情人士報導，自拜登政府上台後，北京政府有意修復美陸關係，並派遣資深外交官向拜登幕僚表達舉行雙邊高階會議的意願，藉此緩和兩國自川普政府以來的緊繃關係。

在中國大陸國家主席習近平恭賀拜登勝選後，陸方即透過駐美大使崔天凱的書信和中間人溝通，提出北京有意在去年12月派遣最高外交官員、中共中央政治局委員楊潔篪到華府。

報導稱，北京有意讓楊潔篪代表陸方，向華府傳遞一些有別於川普政府時期的訊息。有別於將貿易戰視為優先的川普政府，拜登政府更為強調要應對氣候變遷與新冠大流行，楊潔篪也計劃聚焦於這些議題，並為「習拜會」試探水溫。

雖然陸方官員早已透過私下管道試探高層會晤可能，但從未公開向才剛成立的拜登政府下的白宮與其他機構提出。一名知情人士表示，基於兩國當前分歧深化，以及北京對於邀請遭拒的警覺，陸方與拜登政府交流時也十分謹慎對待。

報導指出，美陸緊張不僅不利大陸專注疫後重建經濟，對於已進入第二任期的習近平而言，若雙邊關係處理不當，恐招致黨內批評，故與美國總統恢復工作關係，是他最後兩年、甚至準備進入空前第三任期的一大關鍵。

報導稱，陸方打算提議雙方根據世界衛生組織（WHO）設定的準則，共同就疫苗認證協議合作，以驗證疫苗免疫證明；陸官員盼合作有助於讓提出接種證明的旅客更順利往來於兩國之間，並討論共同向開發中國家供應疫苗。

(中時新聞網)