疫情加上新春假期到來，戶外景點成了遊客的透氣首選，尤其高海拔的梨山，因為美麗風光加上宜人氣候，到訪的遊客在2020年創下高峰！參山國家風景區管理處趁勢輔導環山部落推出觀光小旅行，讓民眾近距離體驗部落的熱情與文化生態之美！

環山部落保有泰雅文物館、居民合力搬運溪石等建造的天主堂，社區街道充斥精彩的泰雅彩繪，還有傳統的獵人步道，深具觀光潛力，部落居民也紛成立接待家庭，迎接遊客，許多接待家庭都布置得很有「原」 味、環境宜人，宛如秘境，目前環山部落約有9處接待家庭，可容納上百名遊客。

參山處近日邀旅行社業者踩線，搶先體驗一連串的「原味」活動，透過部落耆老的導覽解說，探索泰雅族祖先遺址，也了解獵人步道中許多史蹟傳說，部落內的「泰雅文物館」也保存了大量且珍貴的泰雅文物，兩天一夜的時間，深度親探泰雅原民的智慧，推廣環山部落觀光。業者對「屋頂上的天空」、「空野原」等接待家庭環境，甚至供餐等表示肯定。

業者表示，觀光應結合在地的農特產品，民眾參加旅遊團最怕不成團，因此將組成pak中心來控團，同時也將設計APP，提供環山部落的吃住行遊旅購等資訊及出團日期，供民眾參考，一起推動環山部落觀光。

業者強調，近年來遊客更加偏好能夠深度探索旅遊目的地的遊程，因此像這樣能夠有耆老的導覽加上探索當地人才知道的祕境，絕對有機會受到遊客的青睞。

值得一提的是，環山部落也是隱藏版的紫藤花賞花景點！紫藤是原產於日本和中國北方的豆科植物，性喜涼爽，只要氣候合適，有棚可攀，往往一長就是一大片，每年3至4月是花況爆發期，成串的紫色花朵垂掛形成花瀑的景象更是美不勝收。

環山部落氣候四季分明，氣候條件適合種植紫藤花，參山處去年斥資在環山部落設置八座頗具特色的紫藤花架，期待不久的將來能夠呈現紫藤遍開的部落新風貌，將環山部落打造成名符其實的「紫藤山城」。

漫步轉型中的環山部落，可發現這座山城變得更多彩。這裡所謂的多彩，除了觸目可見的彩繪意象，彷彿為山城上了繽紛色彩外，原民熱情展現的原鄉文物與產業，也會讓旅人滿載而歸。

事實上，推動環山部落轉型「紫藤山城」，幕後推手就是交通部長林佳龍及參山處。5年前，林佳龍擔任台中市長時，到環山部落視察，看到居民庭院種植的紫藤花盛開，串串花束雲集彷如紫色瀑布，美麗浪漫，當場建議居民廣植紫藤花，打造環山部落成為「紫藤山城」，形塑部落特色，增加美麗觀光資源。

(工商 )