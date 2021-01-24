溫泉國小校長吳正成。（翻攝自臉書）

台東縣政府教育處23日晚間宣布，溫泉國小校長吳正成及長濱國小校長嚴政雍，經查有不適任之事實，2月1日起解除校長職務並回任教師；吳、嚴2人24日均表不滿，將循行政管道申訴，並且不排除打行政官司。

教育處表示，吳正成解職案，係該處日前接獲民意代表及當事人妻子提供事證指稱吳有婚外情，經調查確有言行不檢品行不端，經109學年度國民中小學校長遴選委員會審議通過，今年2月1日起解除校長職務，並回任教師。

而嚴政雍解職案，則係教育處日前接獲數位具名陳情人檢舉，嚴有諸項言行不當情形，虛瞞欺騙未能保持端正品操，難堪當學校領導人，經中小學校長遴選委員會審議通過；另，嚴涉有公款經費不當使用，由政風單位查辦。

吳正成和嚴政雍都表示，遴選會召開時2人均未能有機會完整陳述，批教育處「先射箭再畫靶」，懲處不符比例，均將提起申訴和訴願。

曾獲師鐸獎的吳正成說，不起訴處分書是個資保護文件，依法不能利用蒐集，教育處拿不能取得的資料審議，處置過程不妥。他強調私事未影響公務，不能高舉道德標準行罷凌之實。

嚴政雍則指出，所有指控在遴選委員會前都未告知，失去陳述機會，令他很不以為然，未經討論即決議顯然程序違法；至於經費使用不當的指控，如查有不法再說，他甚至建議請檢調介入調查，因為他從不經手學校經費。

教育處說明，調查審議處理過程公正客觀，校長不僅要遵守最低的法律規範，且應具有更高的道德標準，以符應所承擔之社會期待。該2案當事人如對解除校長職務所指涉事項有所陳述，得循正式救濟途徑提出申訴。

(中時 )