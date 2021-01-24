桃醫群聚感染持續擴大，副總統賴清德今晚表示，這是此波疫情中隔離人數最多的一次，他請大家不必驚慌，積極配合疫情指揮中心的專業調度，「不分彼此團結防疫，我們一定能度過難關！」

賴清德今晚在臉書指出，因應疫情變化，中央流行疫情指揮中心晚間宣布，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。還沒接獲通知的人請注意下列訊息，也請幫忙提醒身邊有事涉相關的朋友主動聯繫。

他說，凡是1月6日至19日桃園醫院相關範圍的出院病患、同住者、陪病者及案889就醫的接觸者，即刻起全數列入居家隔離14天。若已完成14天居家隔離者，將會安排採檢，並請繼續進行7天的自主健康管理；未完成14天居家隔離者，持續完成居家隔離後，再安排採檢。

賴清德提醒大家，上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知；自今晚6時起，會由相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

他說，這是此波疫情中隔離人數最多的一次，但請大家不必驚慌，提高警覺，保護自己，做好個人防疫措施，積極配合疫情指揮中心的專業調度，不分彼此團結防疫，我們一定能度過難關。

(中時 )