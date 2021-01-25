中央流行疫情指揮中心24日晚宣布擴大回溯醫院相關接觸者，粗估至少5000人開始居家隔離，桃市警察局長陳國進指出，昨晚中央通知協尋28人，其中24名本國籍人士凌晨2點已將聯絡資訊回覆給衛福部，另4名外籍人士也已聯絡上，持續和中央緊密聯繫，避免有人誤跑。

桃園市長鄭文燦表示，中央昨宣布擴大居檢方案，依他瞭解，1月6日至1月19日大概有800多位出院的病患，加上陪病者、同住家人等約有5000位，桃園市府團隊要協助把這5000位左右居檢者匡列出來，務必要銜接順利。

鄭文燦指出，擴大居隔方案中央是昨天晚上開始通知，不諱言：「應該還沒全數完成！」，有些電話如果還沒打通的，衛生福利部會先轉給警政署，由警政署接手後續的追蹤事項，所以也會請市警局來協助，務必在最短時間的內完成擴大隔離的方案。

陳國進也在防疫會議上報告，桃園市警局團隊昨晚已緊急開會，全力尋找擴大居檢隔離者，中央昨晚第一波先交查尋找28人，其中24人是本國人，部分他轄也已轉警政署協尋，都已聯絡上，另外 4個是外國人，今天早上也已聯絡到，若後面有其他交辦資料，會持續協尋聯絡。

衛生局長王文彥表示，擴大居檢的5000人有不同時間排序，以最晚1／19出現時間估算，要居檢到2／2，加上7天自主健康管理會到2／9，因此會以漸進式結束。

至於某些出院病患、陪病的人反應「1922被打爆沒人接電話」相關問題，鄭文燦回應，假如衛生福利部門無法全數處理，可能會轉給警政署，也請市警局協助。

(中時 )