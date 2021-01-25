藝人謝和弦開直播罵吳宗憲「臭卒仔」被控妨害名譽罪，士林地院25日上午開庭，謝和弦辯稱當時躁鬱症發作，不知道自己講什麼。蒞庭檢察官表示，稱躁鬱症發作與謝是否認罪，建請法院確認謝的想法，法官諭知，全案移審理庭，謝和弦離開時，直播主莉婭全程陪伴，2人均不發一語。

33歲謝和弦2019年年底脫序行為不斷，他不滿吳宗憲評論高以翔在大陸猝死事件，認為吳以韓國人的節目風格造成藝人過勞。謝和弦抨擊吳宗憲，影射他不敢批評大陸，並稱「吳宗憲，裝什麼台灣大哥，假鬼假怪......看見卒仔、臭卒仔、吳宗憲卒仔，說是韓國害死他的，我X你娘勒！」案經偵查遭檢察官起訴，吳宗憲並表示絕不和解。

謝和弦開庭辯稱，從媒體的報導可以看出他眼神、談吐都非常不正常，代表自己躁鬱症發作，不知道說了什麼，更不知道事情這麼嚴重，曾想要向吳宗憲致歉，在毒品勒戒所內42天，有寫家書給父親，希望透過管道向吳宗憲道歉。並表示「我是台灣人、我愛台灣」，並非刻意辱罵吳宗憲。

謝更當庭呈報「聲請簡易判決狀」，希望全案能改由簡易判決，但檢察官表示，謝和弦辯稱因病而無法理解所犯罪行，到底是否認罪，又或者是對於責任能力的抗辯，建請法院確認謝和弦的真實想法。謝表示會提出躁鬱症的證明，法官諭知全案移審理庭。

謝和弦離開時手握十字架造型的項鍊，擺放在嘴巴前面，表示不能再亂講話，女友莉婭走在後面幫忙聯絡車子，同時快步離開，並未向吳宗憲道歉。

(中時 )