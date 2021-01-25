菜市場也能發電！高市經發局今年將推動7處公有市場屋頂設置太陽能裝置，預估年發電量將達117萬度，除售電回饋率7％用於挹注市府財政，及提撥回饋市場外，還能兼顧防止漏水。

經發局指出，為落實我國能源轉型政策，成立「高雄市綠電推動專案小組」，訂定5大任務、2年內新設太陽光電容量27萬瓩等目標，全力推動高雄再生能源發展。

經發局長廖泰翔指出，配合綠電小組目標，盤點轄內市場屋頂，透過公開標租作為建置太陽能光電場域，近年已進行鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹及武廟等部分公有市場設置，將陸續運作。

經發局表示，今年則規畫在果貿、六龜、彌陀、興達港特定區、梓官第二、路竹等公有市場以及杉林區大愛商業中心等7處場域屋頂建置太陽光電，預計年發電量約可達117萬度，將全力打造「綠能菜市場」。

經發局提到，太陽光電設置可發出綠電，並使室內溫度降低3至5度，兼具節能減碳效果，承攬廠商還提供屋頂防漏水保固20年。售電回饋率7％挹注市府財政及回饋市場作為維護管理。

龍華公有市場自治會長李國祥讚許經發局推動回饋機制，他指出，除市場可運用環境清潔，節能減碳之餘，還可幫助市場營造更乾淨、清爽的購物環境。

(中時 )