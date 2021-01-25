金馬影后桂綸鎂擔任客座表演老師。（公視、myVideo提供）

《天橋上的魔術師》出動兩百人一起跳大排舞。（公視、myVideo提供）

公視、台灣大哥大myVideo出品年度台劇《天橋上的魔術師》從場景到人物所有環節都精心打造，選演員面談人次高達2000人，導演楊雅喆甚至找來金馬影后桂綸鎂，親自擔任客座表演老師，為年輕演員群加持傳授表演經驗，讓他們在劇集裡演技大爆發！

《天橋上的魔術師》故事以中華商場為背景，發生許多家庭故事，因此人物年齡橫跨老小，從3到90歲都有，而追求完美的製作團隊，不只有「三小男孩」和許多同學等主要演員，甚至連臨演場景，為求整體氣氛真實，還加入幼童小小孩跑來跑去的生活感畫面。工作人員儘管直呼崩潰，但最後看到成果，服氣地說，「加進去那個畫面真的生動很多」。

劇中一場在天橋上所有人翩然起舞的魔幻場景，一個場景出動超過兩百人，包括主演和群演們，全都要一起跳大排舞。所有人都練了很久，甚至還特別到舞蹈教室練習，拍攝當天所有小孩們全員集合，吵鬧聲和跳舞聲分貝爆表！劇組也指出，當天很早集合，拍攝這場大排舞的群戲，儘管乍看動作簡單，但要全部人一起同步完成就是艱鉅任務，「有一些阿姨很辛苦，可能鞋子不完全合腳，跳起來增加難度」，看到所有人為這場戲全力拚搏的樣子，劇組直呼「很感人」。

該劇也釋出最新花絮影片，導演楊雅喆及原著作者吳明益談及這次的劇集改編及創作。吳明益表示：「我期待看到一個原著某一部分的精神，但對我來說是一個全新陌生的作品。」導演楊雅喆說，這齣劇集希望通往的不只是風華絕代的中華商場，也通往每個大人小孩心中那個被遺忘的夢想。莊凱勛飾演的魔術師告訴小主人翁「因為不見了，你才會記得它曾經是你的」，楊雅喆表示，這次改編拍攝劇集，希望讓觀眾感受到，即使人生偶有悲傷失意，但是不要忘了，自己曾懷著夢想的初衷，一直都燦爛。

(中時 )