獲參院壓倒性通過 葉倫成為美史上首位女財長 07:562021/01/26 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯邦參議院25日投票表決，葉倫（Janet Yellen）以84對上15票壓倒性同意票數，成為美國史上首位女性財政部長。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦參議院25日投票表決拜登提名的財政部長人選葉倫（Janet Yellen）人事案，最終葉倫以84對上15票壓倒性同意票數，成為美國史上首位女性財政部長。 （持續更新） 美國電動車充電站業者 EVgo借殼上市 身價上看26億美元 挺川官員轟 彈劾川普對美國有害 (中時新聞網) #葉倫 #財政部長 #拜登 #參議院 #女性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨宣傳蕭美琴受邀拜登就職 國民黨胡志強有圖有真相 18:122021/01/25 政治 川普彈劾恐加劇兩黨歧見 拜登紓困案更難獲共識 23:012021/01/25 財經 匯率期貨趨勢專欄－維持寬鬆 歐元逢低布局 04:102021/01/25 證券．權證 1分鐘讀財經》車用晶片荒 各國求台積電擴產救援 08:142021/01/25 財經 白宮：美陸競爭激烈 拜登將以耐心處理雙邊關係 05:392021/01/26 國際 《金融》美企財報高峰 首周逾8成獲利優於預期 15:412021/01/25 財經 拜登買美國貨 貿易夥伴剉咧等 04:102021/01/26 國際大事 葉倫六方針 聚焦救經濟 04:102021/01/25 全球財經 拜登將公布買美國貨計畫 貿易夥伴憂衝擊訂單 20:162021/01/25 財經 伊能靜昔綠哈林親手毀22年愛情 46歲二婚鮮肉高齡產女 06:312021/01/26 娛樂 商品期貨趨勢專欄－比特幣回檔 金價走揚 04:102021/01/26 證券．權證 國際熱門新聞 肝病者的福音 毎天2杯降低死亡率達46％的飲料 - 國際 【拜登新政】影》不甩川普前朝 拜登身旁一幕曝白宮新手賀錦麗地位 - 國際 糖尿病救星 每天吃就能降低空腹血糖達5 mg／dL的香料 - 國際 半導體短缺 日媒稱各國向台求救 - 國際大事 - 中國時報 朱利安尼瞞天扯謊 Dominion狀告誹謗並求償13億美元 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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