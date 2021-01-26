部立桃園醫院群聚感染事件愈演愈烈，從1/12至今已經15人確診，短短十多天便從醫院內流竄到社區之中，當初爆發之初，許多專家都認為應對醫院進行全院2500人進行普篩，但或許是執意反對任何形式的「普篩」，最後指揮中心僅針對400多位醫護人員進行採檢，自信認為其他採檢陰性者皆沒有問題，沒想到陸續爆出確診案例，再加上移出病患、以及陪病家屬等等，病毒便就此擴散，以案889、890為例，竟從未列進指揮中心採檢名單之內，令人咋舌。

時至今日，指揮中心緊急補破網，擴大回溯醫院相關接觸者，預估匡列5000多人進行居家隔離，結束隔離後將進行採檢，同時再進行7天的自主健康管理，不過，卻有1名桃醫加護病房的醫護人員透露，院內感染爆發後，自己就頻繁到其他工作區支援，不僅工作範圍增加，接觸的人更是廣泛，但竟然沒被匡列在其中，他說，「中央匡列了全院的病患，但醫護人員卻沒有全部被匡列，實在很奇怪」。

據了解，部桃群聚事件前的全台採檢量平均單日約100-200件之間，1/12之後大約增加1倍採檢量，其中集中在桃園地區醫院，部立桃園醫院目前只檢驗院內的醫護人員，其他大多移至林口長庚醫院檢驗，大約從原本的單日90件增加到170件，同樣大約增加1倍。

指揮官陳時中日前表示，台灣每天最大的檢驗量能是1萬1千件，以這樣的量能來看，絕對有能力可以一開始就進行大範圍篩檢，早一步將病毒阻絕於醫院之內，但指揮中心卻一意孤行，匡列對象極少，且醫院內分艙分流也出現問題，一開始感染的案838確診之後，院內的醫護人員也沒有確實分隔，因此導致傳染愈擴愈大。

針對指揮中心種種判斷失誤，許多專家都提出批評，陳時中反而在此時搬出「病毒」作為擋箭牌，表示目前最大的敵人是病毒，大家不該責怪彼此，但許多受到牽連的桃園市民已經忍不住開罵，直呼「難道這就是我們的新年禮物嗎？」

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(中時新聞網)