農曆年節將至，北市勞動局就業服務處舉辦北市府職缺就業甄選，自26日上午10時起至2月1日下午5時受理網路報名，預計3月6、7日舉辦甄選。北市勞動局長陳信瑜表示，此次甄選共邀集27個市府轄下機關，提供80個職缺，月薪最高達63K，歡迎有志投入公部門的民眾把握機會，加入北市府大家庭。

陳信瑜指出，市府此次提供各式工作機會，包含行政相關的企劃師、約僱人員，具專業知能的工程師、護理師、社工員，抑或是學校單位約聘人員及廚工等，其中薪資40K以上的職缺多達30個。

對此，陳信瑜舉例，衛生局的「聘用保護性督導」，待遇有45K至63K的高薪，主要工作性質為保護性社工督導業務、社會福利諮詢、推動相關長照業務等內容；資訊局約聘研究員薪資則高達5萬2872元，工作內容為辦理市府「共通性資料庫」的規劃、整合、建置及應用；社政及衛政單位也提供16個社工類別職缺，薪資從社工員36K至保護性督導45K。

北市就服處指出，就業甄選數位化系統推出至今，報名人數日益上升，報考人在家即可使用電腦、手機，就能完成報名，顯示市府e化政策帶給報考人更具便利性。提醒報考人報名前，可先觀看就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

此外，就服處強調，報考人要在期限內至系統上傳並填妥資料，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在截止日登入，以免網路流量壅塞，影響權益。

(中時 )