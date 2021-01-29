民進黨台中市議員賴佳微、江肇國、周永鴻29日表示，勞動部統計2020年失業率近期出爐，台中失業率達3.9％，從六都第一低退步到六都第三，呼籲市府努力解決問題。勞工局代理局長羅群穆強調，透過「推動職務再設計」、「提升雇主僱用意願」及「加強就業媒合」三大措施，協助中高齡民眾重返職場，去年共協助8307名中高齡者就業，求職就業率達73％。

賴佳微說，從市長盧秀燕執政第一個上半年，失業率就有提升的現象，她在當時曾提出警訊，要求市府注重台中市整體失業率上漲的情形，去年全年統計出爐，台中市連續四年引以為傲的六都最低失業率，竟然落後。

她表示，勞工局長之前爆出個人感情事件請辭後，局長懸缺快一個半月，盼盧秀燕對於失業率問題處理有所作為。

江肇國強調，上個會期已點出台中失業率逐漸提升的問題，至今卻未見市府因應措施，疫情迫使整體失業率上升雖屬合理，但特殊狀況正能考驗市府在面對危機的應變能力。

周永鴻批評，台中市府如以煙火式的短期活動作為政策主軸，對城市整體的發展，無論是在產業、觀光或是勞工政策都缺乏實質的願景與具體方向。

羅群穆表示，依據行政院主計總處發布去年人力資源調查統計，受疫情影響，台灣各縣市全年失業率平均3.85％，較前年上升0.12％，其中台中市平均3.9％，六都中排名第三，僅次於台南市及高雄市。

為提升勞工就業率，去年整合創業資源，成立「台中市青年一站式創業服務站」，透過就業金安薪獎勵，共補助台中市青年1807人次、共1670萬多元，協助青年穩定就業。

勞工局去年舉辦全國首場視訊就業博覽會，當日媒合率近7成，未來將持續加強與全市各廠協會、工會、學校合作，協助媒合優質人才，預計明年再承接台中就業中心業務，持續擴充在地就業服務能量。

(中時 )