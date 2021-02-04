擋土牆傾斜狀況日益嚴重，所幸人行道上的鐵柱支撐住崩盤牆面。（陳彩玲攝）

市議員鄭文婷盼相關單位在工程未發包前，先做補強，以免發生憾事。（基隆市議員鄭文婷提供／陳彩玲基隆傳真）

市議員鄭文婷表示，另一段擋土牆也些微傾斜，希望權責單位能盡速處理。（基隆市議員鄭文婷提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區近期有民眾反映，位在南榮路派出所和南新街之間的人行道，其擋土牆傾斜嚴重，日前連日大雨時，有石塊掉落，影響路人通行安全，擔心發生危險，盼能盡速改善。對此，市府工務處表示，目前無安全疑慮，會先查明權屬單位後辦理改善，。

仁愛區吉仁里長李建德表示，擋土牆傾斜狀況日益嚴重，所幸人行道上的鐵柱支撐住崩盤牆面，否則早就坍塌，日前已通報相關單位協助處理；在地居民也指出，擋土牆後方有小山坡，下雨天相當危險，曾經有石塊掉落，所幸沒有人受傷，並強調，人行道位在重要道路旁，是行人前往市區不可或缺的道路，盼能盡速解決。

市議員鄭文婷指出，此處人行道上方設置遮雨棚，附近有南榮國中、國小和幼兒園，是許多學生上、下學的必經道路，一旁擋土牆前半段的較矮平台，土石滑落嚴重，牆面已經明顯崩落，若再持續下雨，土石恐滑落至人行道上，另一段坡度牆面也些微傾斜，希望權責單位能盡速處理，否則雨季一來，危險性將大增，也盼相關單位在工程未發包前，先做補強，以免發生憾事。

對此，工務處養護工程科長簡翊哲說，同仁到場勘查後，目前初步評估，高處擋土牆並無安全疑慮，至於較矮的平台是花台側移所致，目前狀況良好，無立即性危險，未來會先查明權屬單位後辦理改善，他進一步說明，該地段土地是市府和地主的交界處，但為顧及行人安全，會介入協助處理，並找土木技師到場勘查。

(中時 )