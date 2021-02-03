桃園市楊梅區和平路180巷原規畫為連接台31線的巷道，過去開發時末段因涉及私人土地，遲遲無法打通，居民行經此處不僅「碰壁」，還須返回繞行1、2公里才能抵達幹道，讓人直呼太不省時便民，市府養護工程處經評估後，決議在巷弄旁的國有地再設道路，總算解決瓶頸道路問題。

「走到一半怎麼不通？」地方居民表示，和平路180巷雖為小巷，卻是鄰里通往幹道的捷徑，由於早年徵收問題，導致該條路線成為死巷，熟稔地方的民眾還可以鑽小路，外地人只好乖乖掉頭，繞行數公里才能到達台31線，不少住戶納悶，有捷徑卻不能走，實為公部門規畫缺失。

市議員鄭淑方表示，上述道路怪象已延宕10年之久，地方也頻頻爭取打通，但因涉及私有地問題，在地主未同意的情況下遲遲難以施作，經向市府多次爭取，總算在去年5月召開說明會，預計在180巷周邊另開小路，以國有地作為開闢範圍，為長年無解的問題尋求解方。

市府養護工程處表示，新路總長為50公尺，路幅約6米，為無識別雙向道，此案經費約96萬，工程自去年11月底開工，市府也對照實際道路寬度、坡度及排水設施做通盤考量，道路兩側除既有護岸之外，新建的紐澤西護欄及擋土牆皆已著上白漆，目前已施作完畢。

(中時 )