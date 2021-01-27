「外地人超常搞不清楚！」桃園市楊梅區永平路為新舊2條平行道路，由於雙邊皆可讓車輛進出，造成用路人通行「霧煞煞」，導致交通事故頻傳，連地方里長也直搖頭，經民代協調，市府交通局預計將2條道路畫為單行道，沿線也規畫2公尺路肩，保留停車空間，減少車輛交織衝突。

市議員鄭淑方指出，永平路為永平工商的重要聯外道路，但鄉親抱怨，永平路新舊2道皆為無識別雙向道，沿線未設有實體分隔，不少車輛違停其中。且道路兩端為「Ｙ型」多叉路口，往永平工商處，易受校車停車場影響視線，導致駕駛誤撞圍牆。根據楊梅警分局統計，2020整年此處共有15起車禍發生，多半為未注意車前狀況或行駛路口未依規定減速。

交通局交通工程科長劉廣堂坦言，上述路段會出現如此怪象，推測是因都市計畫開闢後，新設道路與既有巷道交錯而成，經現勘測量後，新舊道路分別規畫為單向行駛，道路間也畫有槽化線，分隔兩側行駛車流，減少來往車輛交織衝突，停車場圍牆則設置LED太陽能閃光警示與「慢」字標示，提醒駕駛注意。

至於停車問題，劉廣堂表示，新設道路有留設2公尺的路肩，方便來往車輛暫停，避免再有汽車停在平行道路中間，整體工程由路權單位楊梅區公所辦理，施工前也張貼告示公告周知，標線繪製已於12月底結束，可望降低未來的事故發生率。

(中時 )