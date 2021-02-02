農曆春節將屆，新北市金山警分局統合義警、民防、義交等協勤力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，自2月3日起至18日止為期15日的期間，辦理重要節日安全維護工作。

重點項目包括協助民眾舉家外出住居安全維護工作、設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓、結合民力服務社區及依據轄區特性，規畫推動與治安、交通有關之具體服務，讓人民安心歡度春節。

農曆春節將屆，新北市金山警分局統合義警、民防、義交等協勤力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。（金山警分局提供）

農曆春節將屆，新北市金山警分局統合義警、民防、義交等協勤力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。（金山警分局提供）

分局針對治安工作，邀集轄區金融機構、銀樓、加油站、超商及賣場負責人召開安全維護座談會、溝通春節期間防盜防搶防竊防詐騙及護鈔等重要議題，並責由幹部加強督巡轄區金融機構，協助完成自衛編組及護鈔演練，以提升商家安全維護觀念。

另於1月30日與法鼓山文理學院書畫社師生，於金山區全聯超商前舉辦「揮毫喜迎新春金牛年」活動，現場除發放手寫春聯外，也針對三大主軸「治安平穩、交通順暢及民眾安心」，強化宣導犯罪預防安全觀念，以及春節期間交通疏導措施。

有關春節轄區交通疏導措施，金山警分局也於今（2日）召開交通順暢期前協調會，協調相關單位規畫利用彈性交管措施，維護交通順暢，遏止重大交通事故。針對春節重要景點金山老街地區，於連假期間(2／10-2／16)實施交通疏導：每日10至18時封閉管制金山區民生路、媽祖街；12時至20時縮短金山區中山路及中興路綠燈秒數。並配合號誌運作調整，請居民及遊客車輛，繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

金山警分局也提醒民眾春節期間應注意中央流行疫情指揮中心相關規範，做好防疫準備。於金融機構存、提款時，可聯繫分局派遣警車協助護鈔。如有規畫舉家外出旅遊，也可以跟派出所申請舉家外出服務，並先查詢各地區交通管制措施及替代道路，以減少塞車之苦，共維交通順暢。

(中時 )