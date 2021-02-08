年約40歲藍姓男子患有唐氏症並領有身心障礙重度證明手冊，3日晚間10時許獨自在新北市永和區竹林路191巷口徘徊，永和警分局警備隊何姓副隊長見狀立即上前關心，透過人臉辨識系統協助藍男與家人團聚。
據悉，藍男常因身處陌生環境而感到害怕，家人也正因藍民走失一事焦急如焚，正準備前往派出所報案請求警方協尋，家屬對員警能幫忙找到藍民表達由衷感謝。
永和警分局呼籲，唐氏症屬於弱勢族群，可申請「愛心手鍊」佩帶，家屬如有需要可與警方聯繫，將派員立即協助。
(中時 )
年約40歲藍姓男子患有唐氏症並領有身心障礙重度證明手冊，3日晚間10時許獨自在新北市永和區竹林路191巷口徘徊，永和警分局警備隊何姓副隊長見狀立即上前關心，透過人臉辨識系統協助藍男與家人團聚。
據悉，藍男常因身處陌生環境而感到害怕，家人也正因藍民走失一事焦急如焚，正準備前往派出所報案請求警方協尋，家屬對員警能幫忙找到藍民表達由衷感謝。
永和警分局呼籲，唐氏症屬於弱勢族群，可申請「愛心手鍊」佩帶，家屬如有需要可與警方聯繫，將派員立即協助。
(中時 )
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