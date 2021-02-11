繼高雄市政府停發線上紅包之後，彰化縣政府也在晚間宣布跟進，暫停發放，另外公布發放日期。高雄市政府、彰化縣政府除夕登場的線上發紅包活動，因為LINEPay系統當機，緊急喊停改期。據了解，高雄市的線上紅包活動，於除夕夜晚上8點鐘開始發放，但領取民眾從96萬突然暴增到破百萬，系統一時無法負荷，造成用戶無法登入的情況。

高雄市政府表示：今晚線上發送紅包活動，因為民眾熱烈踴躍參與，瞬間點擊流量湧入過大，造成一卡通公司系統壅塞無法運作，僅有少數朋友領取成功，多數朋友仍無法順利領取。目前因一卡通公司持續進行系統資源調整，為避免想要參與的朋友久候，高雄市政府今日線上領紅包活動將暫緩，再擇日公布線上領取紅包時間，5萬包紅包一定發完為止。造成各位不便，敬請見諒。

彰化縣政府稍晚也跟進，暫停發放並另外宣布日期，縣府表示，對鄉親們帶來不便表達歉意，也強調5萬個紅包一定會發送完畢。

(中時新聞網)