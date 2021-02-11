除夕夜高雄市政府、彰化縣政府與Line合作舉辦除夕夜線上發紅包活動。不料，用戶參與太過踴躍，造成LINEPay 系統負荷量超載當機無法登入，時間已經超過30分鐘。業者正在緊急調整系統流量中。

高雄市政府表示，因應民眾踴躍參與本次線上領紅包活動，致系統過度壅塞，雖然線上紅包持續發送，但多數民眾都因系統暫時未能即時回應，無法順利領取。因此活動暫緩，由一卡通公司已緊急調整系統資源，待調整後即可恢復發紅包活動，高雄市5萬包線上紅包會持續發完為止。據了解，高雄市的線上紅包活動，於除夕夜晚上8點鐘開始發放，但領取民眾從96萬突然暴增到破百萬，系統一時無法負荷，造成用戶無法登入的情況。

塞爆了！ Line Pay全台當機 除夕夜線上發紅包惹禍

彰化縣預定在晚間9點發放線上紅包，但也發生了壅塞系統超載的情況。對此彰化縣政府回應表示，因民眾踴躍參與線上領紅包活動，導致系統過度壅塞，雖然線上紅包持續發送，但多數民眾都因系統暫時未能即時回應，無法順利領取，因此活動暫緩，由一卡通公司已緊急調整系統資源，待調整後即可恢復發紅包活動，彰化縣5萬包線上紅包仍會持續發完為止

(中時新聞網)