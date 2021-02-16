民眾趁過年期間至高雄市壽山動物園遊玩，發現園區內有一頭身材偏瘦的獅子，幾乎已經瘦到剩皮包骨，讓人看得格外心疼，直呼「真的是萬『瘦』之王」，對此壽山動物園也做出回應，表示被拍到的獅子因患有遺傳性疾病，導致牠身材逐漸消瘦。

民眾日前參觀壽山動物園，期間看到一頭體型瘦弱的獅子，瘦到肋骨清晰可見，後腿至臀部甚至看不見肌肉，而肚子的皮則呈現鬆垮下垂的狀態，讓民眾看得非常不忍，將照片分享至《爆料公社》，有人擔心牠長期吃不飽，也有人臆測牠可能是患病。

根據《中央社》報導，壽山動物園管理中心對此說明，去年也被民眾發現，園區內另一頭獅子偏瘦，引發外界討論，目前園區內有5頭獅子，近期被拍到的分別是名為「小辛」與「小巴」的兄弟，年齡為11歲，逐漸進入高齡期，先前進行診斷發現，牠們患有遺傳性腎臟病問題，導致如今體態無法與壯年時期相比。

而去年被拍到的獅子是「小辛」，目前體態仍維持正常，此次則是「小巴」，在保育員的照顧下，其精神狀態、食慾及行動都正常，目前以各種方式提高牠的飲水量，來減緩慢性腎臟病的影響，也會讓牠至戶外展場活動，以此提高牠的食慾，園方會持續與國內動物園機構保持飼養食譜交流，依照動物狀況進行食物調整，並提供高齡獅子優質的照護，因此民眾無須擔心。