台東縣政府推動太平溪右岸一路通，自省道台11線起至省道台9乙線，全長約9.5公里，目前正加緊施工中，如果順利，希望於明年底完工通車，打通台東市與縱谷間的任督二脈；縣長饒慶鈴2日視查工程進度，希望盡早完工通車，提供民眾便利交通。

饒慶鈴2日下午率建設處長許瑞貴視察太平溪右岸東海運動公園旁一路通工程進度，許瑞貴說明，太平溪右岸一路通自省道台11線起至省道台9乙線長約9.5公里，如果工程進行，希望明年底完工通車，打開台東市與縱谷間的任督二脈。

饒慶鈴一行昨日視察連接省道台11線至中華路長650公尺水防道路改善工程，為一路通首發於去年7月中開工，工程進行配合既有植栽擇優保留遷移，路線上運動公園之設施遷移、溜滑梯等重建等，目前施工道路擋土牆於農曆年前可完成，接續路面與標線等工項則避開年節車流後施工，目標4月中完工。

饒慶鈴表示，台東縣府興建太平溪路堤共構道路（東49-1）於去年1月19日完工通車，對於交通有顯著改善，縣府為未來20年長遠交通發展，辦理台東卑南一路通延續東49-1路堤共構，除治理太平溪水利防洪，也兼具道路交通交通功能；施工中的不便，多少影響鄉親的生活，感謝鄉親們的耐心等候。

(中時 )