林口區公所、竹林山觀音寺與林口社區大學三方在年節前進行合作，在竹林一路人行道繪製蓮花地坪，並結合林口子弟戲、觀音佛祖意象及各項廟會慶典活動等人文特色彩繪牆，打造具有年節氣氛的祈福大街，營造社區新亮點。

里長林益興表示，林口區竹林一路人行道因使用年限已久，舊型的六角磁磚滿是坑疤，區公所發揮巧思，除改善人行道的舖面，更與鄰近的竹林山觀音寺洽談合作，經多次溝通研擬設計方案，廟方也熱心積極提供部分經費，在去年8月起動工，同年11月底順利完工，總計改善人行道共188公尺，溝頂蓋翻新195公尺。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，蓮花出淤泥而不染，該意象為竹林山觀音寺徽章，代表吉祥清淨的花，是聖潔的象徵，我們所見的佛或菩薩像，都坐在蓮花寶座上。象徵民眾走過這條蓮花道，前往大殿參拜，有祈求平安、吉祥之寓意。

林口區公所表示，現階段全球疫情尚屬嚴峻，民眾於過年期間若至彩繪牆拍照及參拜寺廟，敬請全程配戴口罩並保持安全距離、勤洗手，保護自己也保護他人，共同為防疫齊打拼，營造美好安全環境。

(中時 )