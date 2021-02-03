彰化最大的市容改造「人本城區」人行道串連計畫，拚在春節前完成，彰化市公所前廣場變美，但機車又停放，彰縣府工務處強調正在畫標線，未來會協調將空間還給行人。（吳敏菁攝）

彰化最大的市容改造「人本城區」人行道串連計畫，拚在春節前完成路面平整，由於施作都在市街熱區，面臨極大挑戰，市民承受近年「黑暗期」，成果已逐步浮現，人行道變寬、變長，天際纜線收納地下、增加景觀綠美化，公共設施減量整併桿也達40處。

彰化縣政府辦理「彰化市人本城區環境整合」計畫，以彰化市歷史古城為示範區，總長6公里，經費3億2000萬元。工程接近完工，市民有期待，也有質疑大費周章，還有很多改善空間，人行道是變寬了，機車沒地方停放還不是又回籠霸佔？工務處指出之前機車停放1124格，施作後達1269格，一些路段正在畫標線，停放只是暫時權宜。

議員溫芝樺表示，工程初期整合不佳，開口斷面高程落差大、鋼筋多處裸露，易生工安危險。幸好工務處最後成立專責小組，順利進入尾聲。

彰化市長林世賢指出，最大遺憾是民族路騎樓、永樂街更需要「人本」人行空間未納入規劃，騎樓仍是高低不平。

工務處長林漢斌指出，跨域整合彰中、彰女、彰化郵局等達20多個單位，既有道路養護整建52000平方公尺、天際纜線收納下地18300公尺、人行道增設5100公尺、無障礙斜坡道92處、植栽景觀綠美化2750平方公尺、公共設施減量整併共桿40處、公有空間活化785平方公尺、透水鋪面10650平方公尺、占用人行道排除121處等。

工務處指出，為了給鄉親在新春煥然一新嶄新感受，已陸續完成三民路、光復路、中興路、旭光西路及彰商前南郭路一段人行環境及路面刨鋪；南郭路人行道及路面與旭光路路面亦即將進場，將趕在2月9日前完成。

(中時 )