鳳山女學生慘遭集體霸凌，引發網友憤怒。（翻攝臉書）

針對集體霸凌事件，高雄市長陳其邁罕見在凌晨發文，強調「絕不容忍」。（翻攝臉書）

關於高雄驚傳集體霸凌事件，1名女學生慘遭一群男女摑掌、潑灑不明液體，引發網友群起激憤。警方已查出5名加害者，而被害人的父親也將女學生帶至驗傷，並到警局提出告訴。高雄市長陳其邁4日凌晨2點多也PO文痛陳「霸凌，絕不容忍！」。

陳其邁表示，針對昨日深夜社群媒體上PP出鳳山女孩疑遭霸凌影片一案，市府已在第一時間，立刻由教育局及警察局聯手追查。

陳其邁說，教育局除盡速釐清事實，也會同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；而加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。警察局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬於今（4）日上午帶同嫌疑人前來説明。

陳其邁強調，反霸凌一直是我們非常關心的事，1月28日與高中生座談時，我即指示由研考會，邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每一件霸凌案件都能夠更嚴密的處理管制以防範霸凌事件的發生。

陳其邁提到，教育局也將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映。「我再度重申，絕不容許霸凌行為發生！」

(中時 )