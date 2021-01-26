應疫情變數多，台北101新春檔期和商場活動、專櫃品牌鑑賞皆以防疫為優先採線上預約，初一至初三首次舉辦音樂會、也與名店合作花園下午茶，預約參加就送限量口罩。

台北101「JPH貴賓101獨家禮遇 新春頂級巧克力奢華套餐套餐」，可喝到獨有的京都抹茶禪風熱可可，880元+10%。（台北101提供）

台北101購物中心營運長朱麗文表示，去年著重經營本地客，會員已超過36萬，貢獻的業績較2019年成長55％，填補觀光客缺口，以國際精品、珠寶、腕表成長最多，占營收7成，今年目標可較去年10％成長。

即日起至2月16日大年初五新春檔期，全館刷卡享5%起回饋，最高可達8%，台北101聯名卡友全館單筆每滿6000送300電子抵用券；館內16家精品如Moncler、COACH和Marc Jacobs等於指定日期有「新春點數3倍送」活動。

近期首度跟6、7家銀行專屬邀卡卡友合作送優惠券，讓卡友到鼎泰豐用餐，免費享用一籠小籠包受歡迎，吸引不少新客。初一至初三邀台北市立國樂團、台北愛樂交響樂團打造宛如維也納盛宴的新年音樂會，2月12日初一「HAPPY牛YEAR音樂會」由台北市立國樂團打頭陣；2月13日初二「音樂環遊世界」、2月14日初三「情人絮語」由台北愛樂交響樂團接棒，演出各國知名樂曲。

上STAGE 101網路預訂JPH下午茶，送1份獨家新年款限定立體口罩。（台北101提供）

且獨家聯手Jean-Paul Hevin（JPH）咖啡廳推出期間限定的花園下午茶，2場活動為防疫控管人數，上STAGE 101網站（https://reurl.cc/a5rORD）線上報名，可獲獨家新年款限定口罩。即日起至2月28日也與宛儒畫廊合作，展出，美、英、西、日、台等地藝術家作品；也與台灣當代藝術家洪易合作，於1樓信義長廊、松智、信義大門等處展出雕塑展品，作品充滿童趣，以動物的外型，搭配華麗繽紛，搭配上鮮艷多彩的圖騰，等於在購物中心1樓內外、4樓、辦公大樓、89樓觀景台，共展出超過35件作品，用音樂、藝術環遊世界、迎接新年。

目前因應防疫期間，台北101購物中心也升級防疫規格，除了配合政府秋冬防疫政策，要求店櫃人員與入館民眾配戴口罩外；1月21日起關閉北方廣場大門、北方廣場吸菸區及連通君悅/世貿2樓空橋，其餘出入口將實施100%量測體溫，顧客經確認體溫超過37.5°C將請其離場並勸導就醫；購物中心公區、電梯手扶梯按鍵、電扶梯扶手、安全門把手、馬桶間把手、欄杆扶手及美食街餐桌椅等，實施每半小時定時擦拭消毒；每日開館前排換氣；重點出入口與梯廳配置手部消毒器。

台北101 x藝術家洪易演繹「繽紛藝世界」，作品「西遊記」戴上口罩呼應防疫。（台北101提供）

台北101 x藝術家洪易演繹「繽紛藝世界」，作品「長景祿」用長頸鹿延伸出祝福之意。（台北101提供）

台北101有獨家BOTTEGA VENETA全新概念快閃店進駐，BOTTEGA VENETA棉質鈎織金屬鍊帶包14萬2900元。（台北101提供）

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