中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿近日表示，從2021年開始應該永久性取消GDP增長目標，而把穩定就業和控制通貨膨脹作為宏觀政策最主要的目標。繼續設立增速目標可能會加大地方隱性債務的金融風險，並出現地方虛報經濟增長速度的問題。

中國財富管理50人論壇官方微信25日晚間援引他在該論壇舉辦的一個研討會上並稱，槓桿率上升得非常快，要求貨幣政策開始調整，但貨幣政策轉向不能太快，應適度轉向，否則槓桿率大幅上升會導致中長期更大的經濟、金融風險。

馬駿說，GDP的數字可以作為一個預測，財政部門可以將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為，但不應該將其作為考核地方政府官員業績的指標。

馬駿表示，繼續設立GDP增速目標可能導致的問題有地方習慣性層層加碼，把地方的GDP目標定得很高，從而加大隱性債務的金融風險，因為靠借錢來實現投資拉動GDP比其它辦法都容易。強調GDP考核，不可避免地出現一些地方虛報經濟增長速度的問題。

馬駿表示，把穩定就業、控制通貨膨脹作為宏觀調控的主要目標，是市場經濟下各國宏觀經濟管理的普遍做法。現在，所有的發達國家和絕大部分中等收入國家都已經放棄了GDP增速作為宏觀調控的目標。

因為疫情帶來巨大不確定性，2020年政府工作報告決定當年不設定GDP增長目標。

在新冠肺炎疫情陰霾罩頂的2020年，中國經濟第一季探底後逐季抬升，第四季增速更是創下兩年新高，全年增長2.3％成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。

在貨幣政策方面，馬駿指出，一方面就是槓桿率上升得非常快，要求貨幣政策開始調整。2020年前三個季，中國宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。槓桿率大幅上升，自然會導致未來的金融風險。

他並稱，有些領域的泡沫已經顯現。2020年國內幾個主要的股市指數都大幅上升，接近30％，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。另外，近期上海、深圳等地房價漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。

馬駿表示，未來這種情況是否會加劇，取決於今年貨幣政策要不要進行適度轉向。如果不轉向，這些問題肯定會繼續，會導致中長期更大的經濟、金融風險。

(工商 )