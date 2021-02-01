大陸中紀委公布，上海市紀委監委經上海市委批准，對浦發銀行前副行長穆矢嚴重違法亂紀問題進行立案調查發現，穆矢將大陸官方託付管理的金融資源當作家庭謀利工具，故遭開除黨籍。

中紀委表示，身為國有金融企業黨員領導幹部，穆矢憑藉對金融業務的熟悉鑽政策漏洞，破壞金融市場秩序，又與他人串供並偽造證據，對抗組織審查。在幹部選拔任用中為他人謀取利益，違規從事營利性活動，且在與本企業有業務關係的企業中投資入股。

此外，利用職務之便以及職權或地域形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財物，隱瞞境外存款，數額龐大。

穆矢嚴重違反紀律和大陸法律規範，涉嫌受賄、隱瞞境外存款犯罪，且不收斂、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經市紀委常委會研究，決定給予穆矢開除黨籍處分，收繳違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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