旺宏(2337)即將於明天（27日）下午舉行法說會，隨著供需改善，預期Nor flash價格有撐；另外，目前車用需求回溫，也可望成為今年業績持續成長的動能。

旺宏電子耕耘車用已有超過10年的時間，車規產品對品質要求高、驗證期長，隨著車用市場自去年第四季快速復甦，車用產品需求也可望在今年有成長力道。外資卡位法說會行情，連五日買超旺宏達57629張。

旺宏Nor flash產品在車用領域占比已達14%，加計工規、醫療以及航太等利基市場，在2020年第三季時，整體占比重約達27%；長期來看，旺宏在車用、工規、醫療等高品質市場，未來占旺宏營收比重目標達50%。

價格方面，中國大陸中芯遭美制裁，旺宏去年第四季開始已有轉單效應，且在市場供需改善下，也可望支撐Nor flash的價格。

展望第一季為傳統淡季，但今年可望持續隨著宅經濟及遠距商機，支撐營運。

此外，旺宏預計今年3月將關閉旗下6吋廠，是否有處分計畫，也將是明天法說會受關注的問題之一。

(時報資訊)