去年 sacai x Nike Vaporwaffle 強烈攻勢直接霸氣攻佔鞋王排行版榜之一，雙中底、雙鞋帶、拼接材質、前衛思維及解構性美學，還有各種設計小細節，想到這邊口水都要流下來了......，但 sacai x Nike Vaporwaffle 在名氣及多方名人加持之下，已經在球鞋市場炒到高價了，果然是得不到的最美好啊！如果你被特殊的雙層設計燒到不行，接下來的消息絕對讓你滿意，sacai 再度攜手 Nike，推出 sacai x Nike Blazer Low Medium Grey，實鞋圖集真的美到不行！

大家注意了！準備好要搶攻這一波聯名嗎？

sacai雙層設計繼續燒！sacai x Nike Blazer 灰綠配色曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

sacai雙層設計繼續燒！sacai x Nike Blazer 灰綠配色曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

sacai x Nike Blazer Low Medium Grey 以灰、綠、白為主色調，灰色的鞋身加入了白色及綠色的重疊 Swoosh 標誌，鞋帶也都同樣以綠、白色雙鞋帶呈現，鞋體不規則的色塊，凸顯出 sacai 解構性美學，也使用 sacai 標誌性的雙鞋舌設計，豐富的視覺感完全一登場就吸著全場目光！雖然沒有 Vaporwaffle 的雙層中底設計，但平底也讓不少平底愛好者興奮啦！總結 sacai x Nike Blazer Low Medium Grey 來說，豐富的視覺感及聯名身份地位，完全值得入手！

sacai雙層設計繼續燒！sacai x Nike Blazer 灰綠配色曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

sacai雙層設計繼續燒！sacai x Nike Blazer 灰綠配色曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

sacai x Nike Blazer Low Medium Grey 預計將於今年 2 月登場，注意了各位鞋頭們，小心最近的動向了，不管是為了過年增添新裝備，或是讓自己的鞋櫃越來越豐富，反正有上萬種理由讓你值得入手！錢錢抱歉了，在新的一年還是要繼續辛苦你了......

(中時新聞網)