大家對於居酒屋的印象如何？在你心中的想像，那是一個在昏黃的小小空間，坐在吧檯看著師傅上菜，與朋友小酌日本清酒配串燒，敘舊、聊天的好地方嗎？來到位在忠孝敦化巷弄內的「新串 New Trend」絕對讓你耳目一新，推開光鮮時尚的大門你將走入一場新潮語懷舊日式融合的綺麗饗宴。

新串以黑白色為主色調，搭上木質大門，一大片落地窗戶，一改居酒屋傳統高掛大燈籠或是插著日文旗幟，昏黃的燈光也改為明亮舒適的暖黃光線。原來，在居酒屋用餐也能很時尚。帶給大家耳目一新的感覺，絕對能大大顛覆了你對居酒屋的印象。室內座位分吧台區和沙發區。牆面上還有著十分新奇逗趣的畫作，充分展現出了了傳統人物與現代飲食文化的融合。

居酒屋與酒吧的微醺交融讓懷舊擁抱新潮（圖／BEEMEN蜂報提供）

居酒屋與酒吧的微醺交融讓懷舊擁抱新潮（圖／BEEMEN蜂報提供）

這裡的酒單設計也是頗具巧思，如同一張藏寶圖一樣，想像自己坐著帆船，隨著地球儀的指引，找尋寶藏。沒錯，在這邊就是要你仔細去體驗與尋找，新潮居酒屋帶給你的新衝擊！這裡有著經典調酒的標配，最特別的是有許多店家自己研發出來的「日式調酒」，將日本料理風味元素與精神融入調酒，別的地方你可喝不到！

▲靜岡，櫻桃小娃子的爺爺友藏俳句裡的茶之道：蘭姆酒/ 黑巧克力酒/ 焙茶，用日本最著名的查到去體驗微醺的感覺，喝調酒也能體悟出禪道！用焙茶清香加上QQ的蕨餅，豐富了口感以及味覺體驗。（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲佐賀，孤獨的海苔君：梅酒/海鹽/通寧水。改良版的Gintonic，喜歡Gintonic味道與口感的人，絕對要點來試試，配上海苔超級可愛又新奇，喝膩經典款的新選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

你最熟知的日本元素，茶道、海味、清酒、水果等等都在一杯又一杯清雅又不失格調的調酒中體現，真真正正地將新潮的事物結合文化最深的底蘊，呈現在各位面前，以下特色調酒特別推薦給初訪的大家去做嚐試喔！

居酒屋與酒吧的微醺交融讓懷舊擁抱新潮（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲青森，美夢睡魔的蘋果裝置藝術：白蘭地/蘋果茶/棉花糖。「睡魔祭下班後，來一杯鮮榨的蘋果汁，若是搭上一點酒精微醺感，就能化身異想天開的奇幻藝術家。」甜甜的口感配上蘋果清香，甜味中帶著一絲清新脫俗的味道。（圖／BEEMEN蜂報提供）

除了特色日式調酒，居酒屋的靈魂燒烤以及其他日式料理你千萬不要錯過！許多人可以衝著他美味的餐點前來探訪的。連串燒在這邊可不只有標準的鹽燒、醬烤等口味，還有蜂蜜芥末、奶油蒜香等口味，搭配店家經許遠肉品每一口都蹦出美味的交響曲！除了串燒，烏龍麵、拌飯等也是超高水準，大家不妨可以看，絕對合胃口！

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(本文由 BEEMEN蜂報 提供)

▲這杯紫蘇梅Highball酸甜的紫蘇梅加上香純威士忌，再加上沁涼氣泡水，無敵清爽好喝！絕對是最適合夏天配串燒的好夥伴！（圖／BEEMEN蜂報提供）

居酒屋與酒吧的微醺交融讓懷舊擁抱新潮（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲月見牛油拌飯，米飯煮的恰當好處，牛油的鹹香搭配上蛋黃的飽滿多汁感，算是強強結合，在口中不斷竄出美妙的層次感之外，配上點綴的海苔與青蔥花吃完卻也不會膩口，店內超推餐點！（圖／BEEMEN蜂報提供）

居酒屋與酒吧的微醺交融讓懷舊擁抱新潮（圖／BEEMEN蜂報提供）

居酒屋與酒吧的微醺交融讓懷舊擁抱新潮（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)