根據「2020台灣退休理財規劃大調查」發現，年齡介於35歲-60歲的國人，選擇退休理財項目考量的3大因素，分別為保本(35.6%)、投資報酬率(27.4%)及固定配息(20.1%)，顯示國人在退休理財規劃，偏好保本或穩定配息、價格波動低的理財商品。

兆豐銀行投資顧問團隊建議，退休理財規劃可加以資產配置，將部分資金配置在固定配息的金融商品，例如配息的債券型基金或年金型保險等，利用配息收益以定期定額方式再投資，善用複利效果，擴大投資收益累積財富，讓退休生活規劃更有安全感。

國泰證券表示，透過長時間「定期定額買台股」與「定期定股布局美股」，投資人只需要在相關範圍裡挑選出符合個人投資屬性的標的，進行長時間紀律投資，累積出一桶金不再是白日夢。

根據證交所統計的數據顯示，2020年全市場台股定期定額扣款金額達171億元，年增率達1.8倍，根據國泰證券台股定期定額客戶扣款的前三名標的分別是元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)及台積電(2330)，從目前指數及股價頻創高之際，顯見有部分定期定額的客戶已在實現財富自由的道路上。

(時報資訊)