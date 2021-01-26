原本預計天天客滿的旅宿業者陸續接到退訂及詢問的電話；但業者說「目前無大量退訂情形」。（蔡旻妤攝）

業者表示退房後也接到新的訂單，推測大部分民眾仍處於觀望階段。（蔡旻妤攝）

桃園新冠疫情升溫，連原住房率達9成以上的台東旅宿業，卻接連出現零星退房，造成影響。原本預計天天客滿的旅宿業者陸續接到退訂及詢問的電話；但業者說「目前無大量退訂情形」，表示退房後也接到新的訂單，推測大部分民眾仍處於觀望階段。

「退房也是不得已！」有民眾透露，公司規定如員工春節至外地旅遊，回來就必須自主隔離，不得進入公司上班，他聽到規定後也相當傻眼，不過為了五斗米，所以才忍痛退訂房間；其他民眾則說，今年就放棄出門旅遊，暫時待在家過年，等疫情退燒再出門吧。

「有退房的、也有訂房的」業者說，大部分初一、初二都客滿，但受到疫情漸趨嚴重影響，造成不少民眾心慌慌、趕緊退房，並透露退訂的客人以是北部居多。但也有不少遊客來電詢問，到最後關頭卻說「仍在考慮階段」，推測大家正考量防疫、旅遊哪個重要。

另有業者說，春節旅遊首選當然是台東！因地廣人稀，且無本土病例，只要避免群聚，相較於都會區相對比較安全。

此外，有關退費問題，台東星光凱旋飯店表示，將全額退款給客人，其他業者則表示將依觀光局及消保法定期化契約規定辦理退費。

(中時 )