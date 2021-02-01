春節前夕仁愛鄉警察志工動員 走訪偏鄉關懷弱勢族群（仁愛警分局提供）

南投縣政府警察局警察志工大隊往年均會在春節前夕，前往仁愛警察分局關懷及慰問志工人員之辛勞，並鼓舞警察同仁士氣。今(110年)因疫情關係，為避免群聚感染事件，春節慰問活動改由仁愛警分局長莊順智率分局業務單位主管，於1月29日上午向辛勞的仁愛警察分局志工團隊成員們表達慰問及敬意。

春節前夕仁愛鄉警察志工動員 走訪偏鄉關懷弱勢族群（仁愛警分局提供）

仁愛警分局長莊順智表示，仁愛地區在警察同仁、協勤民力及志工的齊心合作之下，為轄區民眾營造一個「安心、安全、安定」的年節氣氛，讓民眾能享受快樂、平安的春節假期，對此表達由衷的感謝與敬佩，並預祝所有志工團隊成員們新春佳節愉快。另仁愛警察分局協同志工團隊們因有感年關將近，村內仍有許多臥病及獨居老人等弱勢族群需要物資，團隊成員們將南投縣政府警察局警察志工大隊所慰問之物資轉送給該村內6名臥病及獨居老人，讓他們可以過個溫馨又快樂的春節，其精神值得感佩。

仁愛警分局長莊順智呼籲，年節將至，身處偏鄉高山寒冷，且寒流也是一波接著一波，希望大家可以多關心村內較為弱勢或行動不便的獨居老人，加強防疫保護，提高警覺，嚴格落實管理，考量各機構面對疫情的防護能力，隨時調整策略，避免稍有不慎容易成為防疫破口，多一分關懷，社會就多一分溫暖。

(中時新聞網)