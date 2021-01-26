為降低疫情衝擊，玉山銀行配合政府防疫工作，超前部署啟動「營運持續計畫」，包含財金處、資訊處、個金處、法金處外匯服務中心、客服中心等都已擬定相關規劃如異地備援的分區、分組上班、居家辦公等，其中財金處將於1月29日實施，讓各單位能依疫情變化即時因應，確保提供顧客持續穩定的金融服務。

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