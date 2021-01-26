玉山銀超前部署 啟動辦公室防疫措施 17:422021/01/26 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為降低疫情衝擊，玉山銀行配合政府防疫工作，超前部署啟動「營運持續計畫」，包含財金處、資訊處、個金處、法金處外匯服務中心、客服中心等都已擬定相關規劃如異地備援的分區、分組上班、居家辦公等，其中財金處將於1月29日實施，讓各單位能依疫情變化即時因應，確保提供顧客持續穩定的金融服務。 科技大廠防疫 啟動限桃令 科技業防疫 啟動居家、分流上班 (工商 ) #超前部署 #財金 #玉山銀 #辦公室 #防疫措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內疫情升溫 高市校園加強寒假防疫措施 16:562021/01/26 生活 雲縣防疫 盼全中運4月如期舉行 04:102021/01/26 地方新聞 金山老人共餐改發便當 防疫徹底長輩吃得安心 11:242021/01/26 寶島 防疫升級 中信金啟動四大措施 18:392021/01/26 財經 新北宮廟取消、延期春節活動 侯友宜感謝配合防疫 11:452021/01/26 生活 新聞早班車》防疫保單全民瘋 狂銷30萬張 06:302021/01/26 政治 喜迎牛年 國銀端招財神器 04:102021/01/26 投資理財 林智堅視察公園、百貨防疫工作 竹市醫院即日起停止探病 14:242021/01/26 生活 疫情增溫 富邦金控重啟居家辦公 19:312021/01/26 財經 防疫 為第一線醫護人員加油 04:102021/01/26 地方新聞 春節防疫不間斷 搭船疏運好安心 13:222021/01/26 生活 財經熱門新聞 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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