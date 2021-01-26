令人期待的農曆新年即將來臨，眾所期待的年度重頭戲非福袋莫屬，今年漢神巨蛋推出「好運來向你福氣袋」活動，將大手筆送出市價70.9萬Hyundai The All-New VENUE GLB雙色版1.6L汽車一台，除了汽車大獎之外還有Dyson吸塵器、iRobot掃地機器人等人氣家電，以及高級住宿券、美食餐券等總價值近百萬的福袋內容，要讓消費者將新春好運帶回家。

漢神巨蛋會員只需憑超集卡加上300元或500元的現金，就有機會獲得最高2,360倍的報酬，豐富好禮要讓民眾在開春第一天起好運不間斷。

為了提供給購買福氣袋的消費者更多回饋，漢神巨蛋今年特別規劃三牛報喜，「第一牛-牛轉新運」福氣袋預購禮，預購福氣袋前1,500名即可獲得新春好禮一份。「第二牛-屬你最金牛」現金666元即可購買全新限量福氣袋，內含300元禮券、三麗鷗乾髮帽及福氣袋抽獎券二張，除了祭出兩倍中獎機會，更加碼抽出市值23,900元的Dyson空氣清淨機一台。另外，漢神巨蛋為了回饋消費者推出「第三牛-金牛送福」活動，凡大年初一「好運來向你福氣袋」未中獎的民眾，皆可持摸彩券存根聯兌換「新春牛Fun總抽獎」抽獎券一張，有機會抽中市價58,980元PGO Ur2 Plus版電動機車，要讓消費者獲得三倍的好運及福氣，新年財運一牛車！

漢神巨蛋為響應防疫專案，今年福氣袋活動改採全預購方式販售，並透過漢神巨蛋FB官方粉絲專頁線上直播抽獎，有別以往大年初一現場販售福氣袋、現場抽獎的方式，以提供消費者安全無虞的購物環境為優先，讓民眾方便購買也能安心過年。「好運來向你福氣袋」於2/4(四)~2/11(四)期間開放預購，會員只要持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買「好運來向你福氣袋」，即可獲得抽獎券一張及漢神巨蛋300元禮券，非會員也可憑現金500元購得內含500元禮券及抽獎券一張的福氣袋，抽獎券需於2/12(五)大年初一12:00前投入摸彩箱，並於當日14:00於線上直播抽獎，另外也提醒民眾進入賣場時需佩戴口罩，保持社交距離。金牛迎春齊開運，一起到漢神巨蛋購買超值福袋，試試手氣討個好彩頭吧！

(工商 )