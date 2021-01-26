LG全新16公斤免曬衣乾衣機，新增了多達15種客製化乾衣模式，像特別設計的羽絨外套保養行程、防潑水外套保養行程及熨燙通知。（LG提供）

LG免曬衣乾衣機在台推出16公斤容量升級版-冰磁白（WR-16HW），4萬9900元，將於2月1日正式上市。（LG提供）

LG自2018年推出免曬衣乾衣機後，正式改變了台人對乾衣機的印像，更勾起了消費者的興趣及購買意欲，成功帶動台灣乾衣機市場成長15倍，而今（26日）LG就因著消費者的需求，終於推出了更大容量的16公斤免曬衣乾衣機，為業界領先最大容量的Heat Pump除溼式乾衣機。

LG表示免曬衣乾衣機首推出9公斤款以來，就已經深受台灣消費者的喜愛，不僅潮溼的北部適用，中南部常面對PM2.5亮紅燈的時候，也是家事好幫手，因此在全台的業績都節節上升，目前光在進口品牌中就占上45％的市占，而因著台灣家庭對於大容量的乾衣機需求上升，因此今年再推出新款，加上乾衣機在台還是有更普及的空間，預計全新的16公斤更將比上代的市場更大，預計今年品牌將挑戰60％以上的市占目標。

全新的不僅擁有招牌的低溫烘乾技術，不傷害衣物材質、不排熱風，更新增了多達15種客製化乾衣模式，像特別設計的羽絨外套保養行程，利用溫風及持續筒轉，恢復蓬鬆柔軟，還有防潑水外套保養行程，可透過溫風及筒槽轉動，恢復外套本身的防潑水機能，以及於衣物烘乾至適宜熨燙的溼度時發出的熨燙通知。

加上現在正值疫情當中，以50°C至60°C中低溫溫和烘乾後，經過BAF英國過敏協會認證，可有效消除99.9％的細菌及過敏源，而LG也透露預計將於5月推出以蒸氣為重點的全新洗衣機，配上LG Styler智慧電子衣櫥，加上下個月即將推出的溼拖機器人，更能為疫情做好全面準備。

(中時 )