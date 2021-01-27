【愛傳媒黃珊珊專欄】十七年前我是台北市議員、我只記得璩大成醫師被叫進和平醫院支援，他的朋友跟我說和平醫院缺很多設備，我當時就打電話給璩大成問他需要什麼，並且到處去調借設備送進和平，幫忙都來不及，誰會去分彼此？

和平醫院封院是個悲劇，當時疫情又急又兇，沒有人有經驗與把握，已經發生的事實，這幾天突然被拿出來炒作，不管誰吵贏，都不會改變結果了！

台北市政府花了十七年不斷修正與警惕，柯文哲市長花了一億整修和平醫院的負壓隔離病房，不讓歷史重演，才是我們的責任，讓人民安心與安全，是政府本來就應該做的事，看到前後任政府的態度，真的令人心寒，吵贏了又如何？

對那些罹難者家屬與醫護人員而言，都是無可回復的傷害！！別在他們的傷口上灑鹽吧！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)