無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將在本周六（二月六日）投票對決，回顧一月初，王浩宇罷免投票前夕，高雄市鳳山選區的立委許智傑對「保捷」仍保持低調，認為不宜高調處理罷免案；同時政壇放出風聲解讀，黃捷倘若衝高投票率，險渡罷免案，終將披上戰袍征戰，加上背後有菊系支持，同選區的許智傑勢必壓力不小；《美麗島電子報》董事長吳子嘉也曾分析，黃捷若高票留任，就算不挑戰許智傑，也會影響同選區其他民進黨議員的選票，「現在跟她一起上街的，都是要扯她後腿的人！」

面對外界傳聞，許智傑卯足全力天天陪黃捷上街造勢，希望讓謠言不攻自破，「我認為黃捷未來應該還是會選議員，但無論她如何做政治規劃，要是罷免案過關，對傾全黨之力挺她的民進黨而言，都是一種傷害。」話鋒一轉，許智傑一派輕鬆地說，現在目標是協助黃捷闖過罷免案，「人生的事計較不完，不需要擔心這些事情，黃捷不會威脅到我啦！」

一位高雄市地方人士透露，許智傑曾任市民代表、議員、鳳山市長及三屆立委，政治歷練和地方人脈雄厚，而黃捷的支持者原本與民進黨選民有所區隔，就算反對罷免的票數衝高，黃捷應該不至於誤認民進黨的選票會轉投給她，「倒是黃捷如果真的遭到罷免，改去參選高雄市其他選區，選民將給予她『補償性』選票，反而會害慘該選區原先的議員。」不過他認為，黃捷年輕又是首屆議員，不會那麼快就轉換跑道。

據《選罷法》第92條規定，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人；舉例來說，遭罷免的前高雄市長韓國瑜不得競選2022年高雄市長，但可以參選其他縣市長。

內政部於前桃園市議員王浩宇遭罷免後表示，《選罷法》中的「同一公職」定義為「同一選區」，對區域立委及縣市議員而言，其所在縣市皆有多個選區，因此王浩宇4年內可到桃園市其他選區參選議員，或赴其他縣市參選議員，不受法規限制。

罷捷與挺捷團體各自在鳳山掛起看板標語，盼激出鳳山民眾的投票率。（圖／翻攝自鳳山清捷行動本部臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)