【愛傳媒左化鵬專欄】途經小巨蛋附近的一條巷子，見到一間不甚起眼的西點糕餅店，取名「月十二曲」。名字倒是不俗，口味不知如何？

店前貼有一詆說明：此店是「民國八十三年，由陳陽闓、陳次闓兩兄弟共同成立。乖乖隆地咚，昆仲兩人的來頭不小，兄陳陽闓是中研院院士，弟陳次闓是飛彈專家，院士加專家，應是這家糕餅店的品質保證。

不僅此也，還有名人加持。玻璃窗上，貼有一張大大的照片，上面寫著：「欣獲第一夫人周美青的青睞」。

如此說來，非吃不可。貨架上各式西點麵包，琳瑯滿目。店內人來人往，看來生意不惡。

我胡亂的買了些養汁芋頭酥、紅豆麻糬餅、佐賀優麻揉，待我回家嚐嚐，有名人加持的糕點，味道究竟有何不同。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)