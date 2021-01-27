香格里拉台南遠東國際大飯店過年除夕仍是滿桌，但年菜外帶比例也較往年增加不少，多數人傾向在家圍爐避免外出群聚。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真）

疫情衝擊民心，台南老字號阿霞飯店近1周接獲1、2成退訂，業者吳健豪說，去年遭遇前所未見嚴峻疫情考驗，業績最慘掉6、7成，今年跨界拓展外部通路突圍；台南飯店業拜觀光所賜，雖不缺觀光客，但尾牙、春酒多縮水或改發餐券，外帶年菜則反而逆勢成長增加2成。

農曆春節、尾牙、春酒訂單是餐飲業年度大訂單，但疫情牽動民眾人心惶惶，吳健豪說，相較於北部，南部衝擊雖然來得較小，不過，疫情帶來的衝擊會不會外溢，仍待觀望，以阿霞飯店來說，目前約陸續取消1、2成訂單。

「疫情去年擾動一整年，要設法突圍！」他說，經歷去年疫情訂單說不見就不見，今年阿霞飯店也跨界跟全聯合作推出4款限定常溫手路菜，讓民眾在家也能享用台南老味道，另外也正研發常溫新產品，吳健豪說，疫情之下，必須改變營運思維，跨界合作即是其一。

香格里拉台南遠東國際大飯店連日接獲不少電話關切防疫、用餐的安全性等細節，目前除夕不受影響，仍是滿桌，此外，外帶年菜也因疫情而增加約2成。業者表示，去年因應疫情嚴峻，各家飯店都推出便當或特製餐盒，滿足無法到飯店用餐的族群，也意外小兵立大功。

台南台糖長榮酒店同樣面臨尾牙宴紛紛被延後或擇期再辦，有的公司則是將尾牙規模由大縮小，如原本200人規模就改成50人1場，分4場舉辦，避免群聚風險，有的則乾脆發餐卷給員工，而原本飯店預計春節前邀弱勢家庭一起公益圍爐活動，也因疫情取消圍爐，改成送餐。

(中時 )