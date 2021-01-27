台東縣溫泉國小吳正成、長濱國小嚴政雍兩名校長因分別有婚外情、言行不當等事實，縣府教育處依法將其解職；網路上更掀波瀾，兩校家長會則力挺其校長，27日集結近百人至縣府廣場陳情抗議。家長會代表（左）將陳情書遞交給教育處副處長黃玉燕（右）。（蔡旻妤攝）

台東縣溫泉國小吳正成、長濱國小嚴政雍兩名校長因分別有婚外情、言行不當等事實，縣府教育處依法將其解職；對此不僅兩人均表達不滿，網路上更掀波瀾，兩校家長會則力挺其校長，27日集結近百人至縣府廣場陳情抗議。

「惡霸處長不公不義！救救孩子還我校長！」溫泉、長濱國小集結百名家長來到縣府廣場表達不滿。溫泉國小林姓家長代表說，婚外情屬私人領域，不道德定義廣泛？並說吳正成8年來將默默無名的溫泉國小變成英語實驗小學付出甚多。

「長濱不是三等公民！」馬姓家長表示，長濱國小等了數十年終於盼來1位好校長，嚴政雍到任以來，替學校爭取工程、設備經費逾5000萬，整個校園從廢墟變現代化，學校正一步一步變好，教育處卻以個人主觀好惡，以欲加之罪趕走嚴，目前當地已有350人連署請命，呼籲縣長饒慶鈴務必還給嚴公道。

兩校家長批教育處沒有調查程序，只用了5分鐘，就解除2位熱情付出的校長的職務，大家也因此看到了教育處的霸道、卑劣的違法手段，並強調2校長均有良好辦學績效，對學校教育願意投入熱情，「我們都相信他們足夠作為我們孩子的表率」。

「不嚴格自律怎麼教育孩子？」教育處長林政宏說，害怕認錯帶來的處分，知恥近乎勇就成了笑話，這兩名校長品格失當，同樣的事證發生在自己個人身上，二話不說立刻離開這個職務！並強調完全依照程序給兩人陳述機會，且在之後可補充陳述意見，沒有違背程序問題。

據了解，吳正成與女子在通訊軟體中互傳露骨火辣訊息，被原配告上法庭，雖不起訴，但被法院認定「婚姻關係存續中有逾越一般分際之男女關係」。而嚴政雍則是教育處接獲數位具名陳情人檢舉，嚴有諸多言行不當情形，另涉不當使用公款，目前正調查中。

此外，長濱國小離職教師意有所指在臉書發文表示，一個班長兼模範生成績好，對於班級很有貢獻，但是私底下模範生卻會霸凌同學，各位家長，如果這位被霸凌的學生就是你的孩子，你能接受「只要對班級有貢獻，就可以合理化所有霸凌的行為」嗎？

(中時 )